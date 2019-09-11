В Ленобласти рецидивист совершил жестокое убийство и сбросил тело в канаву

В садоводстве «Шунгорово-1», 10 июня 2019 года, 39-летний мужчина жестоко убил своего собеседника, а затем пытался скрыть тело.

На дачном участке в садоводстве «Шунгарово-1» в Ломоносовском районе трое мужчин распивали спиртные напитки. Затем между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого преступник сначала избил своего собутыльника, а затем не менее 24 раз ударил его по голове топором и нанес не менее трех ударов ножом в область шеи.

Желая скрыть следы содеянного, убийца при помощи хозяина дачи сбросил тело жертвы в придорожную канаву за пределами жилмассива.

Рецидивист, привлекавшийся ранее к суду за разбой и кражи, заключен под стражу. Дело рассмотрит суд.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о петербуржце, осужденном за убийство из-за парковочного места, совершенное по неосторожности.