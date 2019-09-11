Петербуржца осудили за убийство из-за парковочного места

Суд в Петербурге вынес приговор по делу Марата Ахмедова. Мужчину обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре 2018 года. Вечером у одного из домов на проспекте Металлистов между двумя незнакомыми мужчина разгорелся спор. Поводом для конфликта стало парковочное место, сообщает прокуратура Петербурга.

Ахмедов, как установил суд, нанес своему оппоненту множество ударов по туловищу и голове. Потерпевший скончался в этот же день в автомобиле скорой помощи из-за закрытой тупой травмы головы.

Решением суда обвиняемого приговорили к 3 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Петербурга задержали после того, как в травмпункт обратилась его жена с простреленной головой.