Петербуржец выстрелил жене в голову на Ветеранов

Петербуржец выстрелил жене в голову на Ветеранов
Выстрел пришелся на затылок. Фото: pixabay.com

В один из травмпунктов Петербурга обратилась женщина с огнестрельным ранением головы. Она сообщила, что виновник произошедшего — её муж.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел около 23:30 часов 9 сентября в квартире на проспекте Ветеранов. Со слова пострадавшей, муж выстрелил ей в затылок.

В больницу женщина обратилась самостоятельно. Врачи оценили её состояние как средней тяжести и приняли решение о госпитализации.

Муж был задержан в своей квартире на проспекте Ветеранов. У подозреваемого изъяли следы рук, биоматериалы, гильзы и предполагаемое орудие выстрела. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина неоднократно был судим. В том числе, за автоугон и оскорбление представителя власти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборе неизвестный выстрелил из травматического пистолета молодому сотруднику Росгвардии.

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