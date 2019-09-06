Неизвестный выстрелил росгвардейцу в голову в Выборге

Молодой сотрудник Росгвардии получил пулю в висок из травматического пистолета. Его обнаружили в подъезде жилого дома.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, инцидент произошел в четверг, 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов в Выборге. Неизвестный мужчина выстрелил в младшего лейтенанта полиции, по предварительным данным, из оружия пострадавшего.

Подстреленного росгвардейца доставили в медучреждение с пулей в височной области головы, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Травматический пистолет, из которого стрелял нападавший, был найден возле пострадавшего.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее GazetaSPb сообщала, что тело петербуржца с пулей в голове обнаружили за рулем чужого авто.