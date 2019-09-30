Рецидивисту дали девять лет за 24 удара топором по голове друга в Шунгорово-1

Рецидивисту дали девять лет за 24 удара топором по голове друга в Шунгорово-1
Топор - одно из орудий убийства. Фото: pixabay.com

Суд в Ленобласти приговорил 39-летнего мужчину к девяти годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве собутыльника.

Суд установил, что 10 июня 2019 года трое мужчин собрались на даче в садоводстве «Шунгорова-1». Во время застолья между ними произошел конфликт. Один из мужчин избил другого кулаками, затем не менее 24 раз ударил его топором по голове и не менее трех раз ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый с помощью хозяина дачи вывез тело собутыльника за территорию поселка и сбросил в придорожную канаву.

Обвиняемый ранее был судим, подчеркнули в следственном комитете. Хозяина дачи признали виновным в укрывательстве преступления и приговорили к выплате штрафа 120 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина убил 11-летнего сына топором. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

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