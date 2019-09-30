Мосгорсуд назначил Устинову один год условно

Мосгурсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову 30 сентября. Реальный срок ему заменили на один год условно.

Суд изменил категорию преступления с тяжкой на среднюю тяжесть, сохранив квалификацию по части 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). Приговор вступил в законную силу, пишет «ТАСС».

Ранее Тверской суд признал Устинова виновным в применении насилия к представителю власти на несанкционированной акции 3 сентября. Во время задержания актера сотрудник Росгвардии вывихнул плечо.

Сам Устинов вину отрицал и заявлял, что в акции не участвовал, а просто стоял у метро и собирался звонить другу. В защиту актера выступили коллеги, общественники, журналисты, политики, правозащитники и другие. Генпрокуратура назвала приговор Устинову несправедливым и просила изменить его на «не связанный с реальным лишением свободы».

Из СИЗО Устинов был отпущен 20 сентября.