Павла Устинова отпустили из СИЗО

Павла Устинова отпустили из СИЗО
Павел Устинов. Фото: ВКонтакте/Юлия Устинова

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО-4 в районе Медведково. Московский городской суд принял решение изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

Следственный изолятор Устинов покинул на машине вместе с матерью и сестрой Юлией. Апелляцию по приговору актеру суд рассмотрит 26 сентября.

«Мы рассчитываем на конкретное разбирательство, рассчитываем на то, что все доказательства будут рассмотрены», — приводит слова сестры Устинова ТАСС.

Устинова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Как полагает следствие, он оказал сопротивление во время задержания на несогласованной акции 3 августа. В результате этого сотрудник ОМОНа получил вывих левого плеча.

Актер вину не признает и заявляет, что не участвовал в акции, а просто стоял у метро и ждал друга. Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Генпрокуратура назвала приговор Устинову несправедливым. Ведомство просит изменить приговор актеру на «не связанный с реальным лишением свободы».

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