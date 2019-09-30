Два подростка подозреваются в нападении на жителя Петербурга

В Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору) в отношении двух подростков 15 и 14 лет.

По версии следствия, подозреваемые вечером 27 сентября 2019 года на 12-й Красноармейской улице совершили нападение на 53-летенго мужчину и избили его.

Кроме того, они ограбили его, после чего Сумма ущерба оценивается в 40 тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Петербурга.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Петербурга отправился в колонию на девять лет за то, что в день ВДВ до смерти избил мужчину.