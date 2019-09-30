Житель Петербурга отправился в колонию на девять лет за то, что в день ВДВ до смерти избил мужчину

Преступление произошло во время празднования дня ВДВ. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Преступление произошло во время празднования дня ВДВ. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Житель Петербурга обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.

Суд установил, что во время совместного празднования дня ВДВ в прошлом году между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт, последний его оскорбил. В ответ на оскорбление обвиняемый набросился на потерпевшего и сильно избил его, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

Потерпевший о полученных травм скончался в реанимации.

Смерть потерпевшего наступила в реанимации от травмы груди со множественными переломами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция заинтересовалась избиением пассажира на «Ленинском проспекте».