Полиция заинтересовалась избиением пассажира на «Ленинском проспекте»

Полиция заинтересовалась избиением пассажира на «Ленинском проспекте»
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции проверяют сообщения о том, что на станции метро «Ленинский проспект» группа людей избила пассажира.

«Изучаются записи с камер видеонаблюдения. На данный момент, каких-либо заявлений или телефонограмм из медучреждений в полицию по данному факту не поступало», — рассказали Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне очевидцы рассказали о том, что на станции метро «Ленинский проспект» группа молодых людей избила пассажира.

При этом пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, но признаков агрессии по отношению к окружающим не проявлял.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции «Ленинский проспект» толпа избила пассажира.

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