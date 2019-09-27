Полиция заинтересовалась избиением пассажира на «Ленинском проспекте»

Сотрудники полиции проверяют сообщения о том, что на станции метро «Ленинский проспект» группа людей избила пассажира.

«Изучаются записи с камер видеонаблюдения. На данный момент, каких-либо заявлений или телефонограмм из медучреждений в полицию по данному факту не поступало», — рассказали Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне очевидцы рассказали о том, что на станции метро «Ленинский проспект» группа молодых людей избила пассажира.

При этом пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, но признаков агрессии по отношению к окружающим не проявлял.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции «Ленинский проспект» толпа избила пассажира.