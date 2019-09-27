На станции «Ленинский проспект» толпа избила пассажира

На станции «Ленинский проспект» толпа избила пассажира
Инцидент произошел вечером 27 сентября. Фото: Pixabay

На станции метро «Ленинский проспект» группа молодых людей избила пассажира.

По словам очевидцев, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, но признаков агрессии по отношению к окружающим не проявлял. Однако он стал жертвой нападения, сообщают очевидцы в соцсетях.

На него напали десять человеки. Эти люди избили пассажира ногами и руками. Пострадавший получил серьезные травмы головы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржца спустя 23 года задержали за смертельное избиение женщины.

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