На улице Жени Егоровой из-под земли забил кипяток

На улице Жени Егоровой из-под земли забил кипяток
ЧП произошло днем 30 сентября. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В понедельник, 30 сентября, во дворе одного из домов на улице Жени Егоровой произошел прорыв трубы.

ЧП произошло во дворе дома 12/1 по улице Жени Егоровой в Выборгском районе.

По словам очевидцев, забил семиэтажный фонтан кипятка. Пар от воды достигал высоты девятого этажа.

Подачу воды уже отключили, сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» ДТП и ЧП Петербург».

Сейчас ведутся работы по устранению дефекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщало о том, что кипяток залил машины на Бухарестской, а такси ушло под землю.

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