Дорожники Ленобласти останавливают работу подрядчиков «Газпрома»

Строительные работы по прокладке газопроводных веток будет блокировать дорожная техника. Работы остановят в Волховском и Бокситогорском районе Ленобласти. Строители превратили несколько участков региональных трасс в месиво из грязи, теперь там вязнет транспорт.

Дорожным службам дали поручение перекрыть часть подъезда к деревне Бесовка в Бокситогорском районе и участок дороги «Мыслино — Дуброво — Зеленец» в Волховском. Соответствующую команду дал ответственный за областные трассы ГКУ «Ленавтодор».

По планам соглашения области с подрядчиком ООО «Газпром-инвест», на данных участках в осенний период должен быть выполнен ремонт дорог. Но сроки выполнения работ могут затянуться из-за рубки и вывоза леса. Тем самым подрядные организации наносят значительный ущерб дорожному покрытию.

В результате трассы планируется перекрыть. Закрытие продлится до тех пор, пока дорожники не устранят все недочеты. Напомним, что соглашение было подписано в конце 2018 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленобласти завершают ремонт дорог. Работы проводились после строительства газовых магистралей.