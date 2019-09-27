В Ленобласти завершают ремонт дорог после строительства газовых магистралей

В Ленобласти завершают ремонт дорог после строительства газовых магистралей
Покрытие отремонтировано уже на пяти участках трасс в Волховском районе. Фото: pixabay

Дорожные работы по ремонту региональных трасс, задействованных при строительстве газопровода, завершаются в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, дорожники завершают работы по ремонту дорог в Волховском районе в рамках соглашения властей Ленобласти с ООО «Газпром-инвест». Покрытие отремонтировано уже на пяти участках трасс, в ближайшее время завершатся работы на подъезде к садоводству к «Пупышево» и автодороге «Кириши — Городище — Волхов».

По заказу ГКУ «Ленавтодор» предусматривается ремонт участков трасс в следующих районах Ленобласти: Бокситогорский, Волховский, Лужский, Тихвинский, Киришский, Тосненский, Гатчинский, Волосовский и Кингисеппский.

Ранее GazetaSPb сообщала, что завершен ремонт дублера «Скандинавии» в Ленобласти.

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В Ленобласти завершают ремонт дорог после строительства газовых магистралей
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