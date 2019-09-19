Завершен ремонт дублера «Скандинавии» в Ленобласти

В Выборгском районе Ленобласти завершился ремонт участка трассы-двойника «Скандинавии» — региональной трассы «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», сообщают в правительстве Ленобласти.

На участке трассы «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», по заказу «Ленавтодор», положили особо прочный, нестираемый асфальт ЩМА-20, который отличается жестким каркасом из щебня, а также устойчивостью к пластическим деформация и к повреждениям шин. Также на протяжении трассы появились новые автобусные остановки, тротуары, также были укреплены обочины.

Общая стоимость работ составила 179 млн рублей, они были выделены из областного дорожного фонда. Сейчас дорожники приступили к ремонту проезжей части участков трасс «Комсомольское — Приозерск» и «Моховое — Ключевое».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дорогу жизни в Ленобласти отремонтируют в будущем году.