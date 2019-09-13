Дорогу жизни в Ленобласти отремонтируют в будущем году

Ремонт Дороги жизни пройдет в рамках нацпроекта в следующем году. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Ремонт Дороги жизни пройдет в рамках нацпроекта в следующем году. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В следующем году в Ленинградской области планируется провести работы по ремонту Дороги жизни.

Ремонт Дороги жизни, которая была единственным связующим звеном между Ленинградом и страной во время блокады, пройдет в рамках нацпроекта в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета по дорожному хозяйству в Ленобласти Дениса Седова.

По его словам, в программе ремонта на 2020 год будут два важных для жителей объекта, в частности ремонт Дороги жизни и Токсовского шоссе. Также в Ленобласти планируют внедрить системы массогабаритного контроля за транспортом в 2020-2021 годах.

Добавлено, что в этом году в рамках нацпроекты проведены работы по ремонту трех региональных трасс, и сейчас продолжается ремонт на 18 участках дорог в 12 региональных районах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти на ремонт 69 дорог выделят 1 млрд рублей.