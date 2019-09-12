В Ленобласти на ремонт 69 дорог выделят 1 млрд рублей

В Ленобласти на ремонт 69 дорог выделят 1 млрд рублей
Дороги отремонтируют в ближайшее время. Фото: Pixabay

Речь идет об участках, задействованных при строительстве трассы М-11.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщили в правительстве Ленинградской области. Власти готовы выделить один миллиард рублей на 69 дорог, находящиеся в Тосненском, Бокситогорском, Волховском, Лужском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах. Часть магистралей уже привели в порядок, к работе над другими только предстоит приступить.

Автомобилистам стоит быть осторожнее и относиться внимательнее к разработке маршрута, чтобы не попасть в пробку.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге отремонтируют Спасский и Кустарный переулки. Стоимость работ составит 3,68 млн рублей. Из-за ремонтных работ движение на участке от Никольского переулка до тупика ограничено с 9 по 15 сентября. С 16 по 19 сентября проезд будет закрыт.

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В Ленобласти на ремонт 69 дорог выделят 1 млрд рублей