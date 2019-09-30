До конца 2019 года рубль может укрепиться по отношению к доллару

Курс рубля по отношению к американской валюте зависит в первую очередь от ключевой ставки ФРС и уровнем инфляции в России. Такой прогноз делают аналитики ИФК «Солид».

Также на курс национальной валюты влияют и меры, предпринимаемые регулятором – ЦБ РФ. Напомним, что в 2018 году в разгар последствий от введения санкций, Центробанк два раза повышал ключевую ставку, доведя ее до 7,75%. В дальнейшем, санкционные последствия стали оцениваться не так негативно, инфляция в России снизила темпы и курс рубля можно было назвать стабильным.

Одновременно с этим в стране наблюдается крайне низкий рост экономики – не более 1%, который некоторые аналитики даже отнесли к статистической погрешности. Тем не менее, именно снижение темпов роста экономки стало поводом для снижения ставки рефинансирования ЦБ – пошагово до 7%. Как следствие курс рубля несколько понизился достигнув пресловутых 66-67 рублей. Напомним, что именно такой показатель называют справедливым для рубля экономисты на протяжении нескольких последних лет.

Следующим по степени влияния на курс рубля является цена на нефть, так как известно, что экспорт энергоресурсов составляет значительную часть выручки бюджета РФ. Скачки стоимости «черного золота» вызванные нестабильностью на Ближнем Востоке в настоящее время прекратились и можно ожидать, что к концу октября объемы добычи нефти на Востоке восстановятся до прежних величин. Также есть риски падения спроса не нефть в связи с замедлением развития экономики в Европе и Китае. Все эти факторы приведут к цене на нефть в размере 58-60 долларов за баррель.