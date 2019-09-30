Мужчина умер из-за застрявшего в горле куса сала

Москвич ужинал и начал задыхаться. Ему не успели помочь врачи.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщает «Царь Град». Инцидент случился в Москве в доме на Профсоюзной улице. Мужчина ужинал в темноте в своей комнате и решил перекусить салом. Он пытался проглотить слишком большой кусок, который застрял в горле. Видимо, не рассчитал силы или был слишком голоден и спешил.

В результате россиянин начал задыхаться – родственники услышали кашель и хрипы с комнаты. Так как они не смогли ему помочь самостоятельно, сын и невестка вызвали карету скоро, но медики не успели. Сало вынули из горла, когда мужчина уже умер.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области молодая пара задохнулась в гараже. По предварительным данным, пара надышалась выхлопных газов, что и привело к смерти. Признаков насилия обнаружено не было. Для установления точной причины смерти тела направлены в морг.