Петербурженка рассказал о женщине, которая помогла ей после ДТП

Девушка вместе с ребенком были сбиты с ног автомобилем.

Все случилось сегодня, 30 сентября. Обо всем участница аварии рассказала в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Инцидент произошло на перекрестке улицы Гороховой и набережной Фонтанки. Девушка уверяет, что за рулем машины сидел мужчина-иностранец. Он не стал помогать пострадавшей с ребенком и просто скрылся с места ДТП.

Одна прохожая не осталась в стороне и помогла им дойти до дома. Из-за шока петербурженка не отблагодарила добрую женщину сразу и сейчас надеется ее найти. Как она себя чувствует сейчас — уточнять не стала. Главное, что все остались живы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что нетрезвый водитель «УАЗа» врезался в дерево, пассажиры в реанимации. В результате дорожно-транспортного происшествия в реанимацию доставили двоих мужчин-пассажиров авто, оба 1984 года рождения. Водитель отделался ушибом губы.