Нетрезвый водитель «УАЗа» врезался в дерево, пассажиры в реанимации

Серьезное ДТП с участием «УАЗа» произошло в ночь на 29 сентября на трассе в Выборгском районе Ленинградской области.

Авария произошла на седьмом километре автомобильной дороги «Советский-Верхне-Черкасово» под Выборгом. Согласно предварительным данным, водитель «УАЗа», двигаясь по трассе на большой скорости, «не вписался» в поворот и улетел с дороги, где врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия в реанимацию доставили двоих мужчин-пассажиров авто, оба 1984 года рождения. Водитель отделался ушибом губы. ГИБДД по Выборгскому району отмечает, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Фотографии с места аварии опубликованы в группе «Дорожный инспектор».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Бокситогорске водитель сбил с ног пешехода и сбежал. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Ей не успели помочь врачи.