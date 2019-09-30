СКА всухую победил рижское «Динамо»

СКА всухую победил рижское &#171;Динамо&#187;
СКА вновь выиграл. Фото: СКА

Матч завершился со счетом 3:0. Болельщики в восторге от результатов встречи.

Армейцы и рижская хоккейная команды вышли на лед сегодня, 30 сентября, в рамках 13-го тура регулярного чемпионата КХЛ. Счет открыл Артем Зуб на 11-й минуте, а во втором периоде ни одной команде не удалось успешно атаковать ворота соперника. Зато в третьем СКА снова смогла забросить два гола – авторами стали Ярослав Дыбленко и Евгений Кетов. Рижское «Динамо» так и не смогло отыграться, так что матч между командами завершился со счетом 3:0.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА победил «Динамо» со счетом 4:1. Наконец петербургские хоккеисты начали радовать своих любимых болельщиков. Первую же шайбу в ворота соперника забросил Лехтеря, который прервал беглововую серию, длившуюся четыре матча. Также отличились Плотников и Кетов. Лехтяря, к слову, забросил первую и последний шайбы.

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