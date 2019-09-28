СКА победил «Динамо» со счетом 4:1

Наконец петербургская команда радует своих болельщиков, которые в последнее время все чаще расстраивались.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Встреча прошла в «Ледовом дворце», на лед вышли СКА и «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Первую же шайбу в ворота соперника забросил Лехтеря, который прервал беглововую серию, длившуюся четыре матча. Также отличились Плотников и Кетов. Лехтяря, к слову, забросил первую и последний шайбы. Матч завершился со счетом 4:1 – такой отрыв привел в восторг болельщиков.

Напоминаем, последние игры СКА проходили не очень удачно. Так, пару дней назад хоккеисты проиграли ЦСКА – она закончилась со счетом 3:2, москвичи выиграли по буллитам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА удалось разгромить «Салават Юлаев». Первую шайбу в ворота соперника отправил Владимир Ткачев – он открыл счет на 18-й секунде. После него свою лепту в победу внесли Сергей Плотников, Наиль Якупов и Евгений Кетов.