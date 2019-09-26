СКА удалось разгромить «Салават Юлаев»

После нескольких поражений петербургская команда наконец победила.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Матч состоялся в Ледовом дворце в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На льду встретились СКА и уфимский «Салават Юлаев». Первую шайбу в ворота соперника отправил Владимир Ткачев – он открыл счет на 18-й секунде. После него свою лепту в победу внесли Сергей Плотников, Наиль Якупов и Евгений Кетов. В «Салават Юлаев» отличился только Теему Хартикайнен. Игра завершилась со счетом 4:1.

Напоминаем, что до этого СКА соревновался с «Витязем» (2:4) и ЦСКА (2:3). Несмотря на это, в своей группе петербургская хоккейная команда занимает вторую строчку с 15 баллами.

В следующий раз СКА выйдет на лед против «Динамо» – матч пройдет 28 сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Радимов сфотографировался с Кокориным на тренировке «Зенита-2». На фотографии спортивный специалист и Александр Кокорин стоят в сине-бело-голубой форме. Судя по всему, они стоят в Удельном парке, где тренируются игроки петербургской команды.