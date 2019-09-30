Сады и парки в Петербурге будут закрыты на время шторма

Надвигающийся шторм стал причиной временного закрытия восьми петербургских садов в центральных районах города во вторник, 1 октября.

Первый день октября Северная столица встретит непогодой — в первой половине дня пройдут сильные дожди, ситуацию омрачит сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 24 метров в секунду. Об этом сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

В ведомстве отметили, что речь идет о ряде садов в городе, в частности Никольский, Сан-Галли, Лопухинский, Овсянниковский и Таврический. А также о сквере возле Казанского собора и о Екатерининском сквере.

Отмечается, что для ликвидации возможных последствий шторма создаются аварийные бригады.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге закрывали дамбы из-за шторма.