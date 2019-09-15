В Петербурге закрывают дамбы из-за шторма

Порывы ветра усилятся до 17 м/с. Горожанам стоит быть внимательнее – возможно учащение несчастных случаев.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Информацией о штормовом предупреждении поделились в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга. Спасатели рассказали, что в это воскресенье ветер разгонится от 15 до 17 м/с. Также ожидается повышения уровня воды до критически значений. В связи с этим специалисты приняли решение закрыть всех затворы КЗС, а также остановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Петербуржцев просят не выходить из дома без необходимости – штормы часто становятся причиной для инцидентов и ДТП. Сейчас город «стоит» в пробках из-за плохой погоды – на Новоприозерском шоссе ее длина составляет более 11 километров.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что северо-западный ветер гонит в устье Невы воду с Финского залива. Уже в субботу возле ТРК «Жемчужная Плаза» вода скрыла парапеты и часть лестницы перед зданием.