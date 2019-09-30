Педофил из Хакасии насиловал девочек с согласия их матери

В Хакасии суд рассмотри уголовное дело в отношении женщины и ее знакомого, которому она разрешила насиловать своих несовершеннолетних дочек в обмен на деньги.

Как сообщает региональный СУ СК, обвиняемый 53-летний мужчина и 34-летняя женщина познакомились осенью 2012 года и начали интимные отношения. Вскоре женщина познакомила избранника со своими дочерьми — одной семь лет, другой восемь.

Девочки заинтересовали обвиняемого в сексуальном плане, после чего он предложил их матери денежное вознаграждение за интимную связь с ее дочерьми. Отмечается, что женщина приняла это предложение. Преступление сексуального характера обвиняемый совершил в машине в присутствии матери потерпевших.

Правоохранители впоследствии обнаружили еще один преступный эпизод. Следствие считает, что обвиняемый познакомился в интернете с 14-летней девочкой и, при встрече с ней, совершил «иные действия сексуального характера» в отношении подростка.

Сейчас мужчина и женщина обвиняются в двух эпизодах. Оба находятся под арестом, их дело передано в суд.

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