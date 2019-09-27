В Петербурге собаке удалось выследить педофила

В Петербурге собаке удалось выследить педофила
Обстоятельства преступления уточняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция выследила подозреваемого в надругательстве над 9-летней девочкой. Помогла стражам порядка служебная собака.

Задержание преступника произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Насильника обнаружили по горячим следам. Инцидент произошел в парадной дома на улице Композиторов. 9-летняя девочка подверглась насильственному акту со стороны 27-летнего безработного жителя Северной столицы.

Оперативно поймать насильника удалось благодаря кинологической службе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об аресте детского тренера из Светогорска, которому предъявлены обвинения в изнасиловании 14-летнего мальчика. Мужчина совершал надругательства над ребенком в течение нескольких лет. Следствие устанавливает информацию о других возможных эпизодах.

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