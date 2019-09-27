В Ленобласти арестовали пожилого тренера, подозреваемого в растлении подростка

Тренер приглашал детей к себе домой якобы для дополнительных тренировок. Фото: pixabay

Тренер приглашал детей к себе домой якобы для дополнительных тренировок. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленинградской области под стражу поместил тренера по боевым искусствам из Светогорска, его подозревают в домогательствах к несовершеннолетнему.

Задержание 67-летнего тренера произошло еще в понедельник, 23 сентября, на Пограни чной улице в Светогорске. Как считает следствие, подозреваемый домогался до 14-летнего мальчика в период с июля по сентябрь 2017 года по сентябрь 2017 года, а также с сентября по март 2019-го. Правоохранители узнали об этом от отца подростка.

Отмечается, что задержанный работал в местном Детско-юношеском центре творчества на протяжение 30 лет.

Согласно данным СУ СК РФ по Ленобласти, правоохранительными органами установлено, что тренер приглашал детей к себе домой якобы для дополнительных тренировок.

Сейчас подозреваемый находится под арестом. Следователи занимаются выявлением других эпизодов.

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