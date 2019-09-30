В Краснодарском крае мужчина проник в школу и порезал себе шею ножовкой

На место оперативно прибыли стражи порядка, которые доставили мужчину в больницу. Фото: pixabay

На место оперативно прибыли стражи порядка, которые доставили мужчину в больницу. Фото: pixabay

В понедельник, 30 сентября, 33-летний мужчина вошел в один из классов начальной школы станицы Имеретинской под Горячим Ключом и начал пилить себе шею ножовкой.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, все произошло около восьми утра 30 сентября. В сообщении говорится, что зайдя в класс начальной школы, мужчина предпринял попытку перепилить свою шею ножовкой. На место оперативно прибыли стражи порядка, которые доставили мужчину в больницу Сейчас житель Горячего Ключа находится пож присмотром врачей.

Отмечается, что действия мужчины никому не причинили вреда. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

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