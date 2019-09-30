В Краснодарском крае мужчина проник в школу и порезал себе шею ножовкой

В Краснодарском крае мужчина проник в школу и порезал себе шею ножовкой
На место оперативно прибыли стражи порядка, которые доставили мужчину в больницу. Фото: pixabay

В понедельник, 30 сентября, 33-летний мужчина вошел в один из классов начальной школы станицы Имеретинской под Горячим Ключом и начал пилить себе шею ножовкой.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, все произошло около восьми утра 30 сентября. В сообщении говорится, что зайдя в класс начальной школы, мужчина предпринял попытку перепилить свою шею ножовкой. На место оперативно прибыли стражи порядка, которые доставили мужчину в больницу Сейчас житель Горячего Ключа находится пож присмотром врачей.

Отмечается, что действия мужчины никому не причинили вреда. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что школьника из Петербурга отправили в колонию за попытку поджечь сверстницу.

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В Краснодарском крае мужчина проник в школу и порезал себе шею ножовкой
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