Пьяный мужчина на Chery Tiggo побил три машины на Будапештской

Владельцев машин ждет во дворе неприятный сюрприз.

Все случилось вечером 30 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Люди пишут, что пьяный на вид мужчина сел за руль Chery Tiggo и пытался выехать со двора. В процессе он задел три машины, припаркованные у дома номер 101 корпус 1 на Будапештской улице. В курсе ли владельцы побитых автомобилей – непонятно. Для кого-то из них царапины и помятые бока любимой легковушки станет утренним сюрпризом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Сети появились фото с места смертельной аварии в Бокситогорске. Трагический инцидент случился на Заводской улице около 18:45 у дома 11/2. Водитель за рулем автомобиля Mercedes E350 сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Она скончалась на месте от удара.