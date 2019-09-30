Женщина на каршеринговом авто сбила трех пешеходов в Купчино

Женщина на каршеринговом авто сбила трех пешеходов в Купчино
Один человек сломал ногу. Фото: скриншот https://vk.com/spb_today

Пострадавшие переходили дорогу по «зебре». Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

Все случилось поздним вечером 30 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы.

Девушка ехала на автомобиле сервиса «Яндекс. Драйв», когда по пешеходному переходу шли три человека. Она наехала на них, несмотря на зеленый сигнал светофора. По предварительным данным, все остались живы, но не целы – один молодой человек, кажется, сломал ногу. Пока что информацию не подтвердили официальные источники. Видимо, водительница оказалась не самой опытной.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербурженка рассказала о женщине, которая помогла ей после ДТП. Девушка вместе с ребенком были сбиты с ног автомобилем.

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Женщина на каршеринговом авто сбила трех пешеходов в Купчино
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