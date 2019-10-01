Стали известны подробности ДТП с каршерингом в Купчино

Стали известны подробности ДТП с каршерингом, которое произошло минувшим вечером во Фрунзенском районе.

Девушка за рулем каршерингового автомобиля сбила двух подростков, 14 и 15 лет, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около 22:32 на Дунайском проспекте.

Отмечается, что подростки попали под колеса, когда переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPB сообщала о том, что женщина на каршеринговом авто сбила трех пешеходов в Купчино.