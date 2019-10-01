В Кировском районе маршрутка насмерть сбила пешехода

Утром 1 октября на улице Маршала Говорова произошло смертельное ДТП.

Маршрутка насмерть сбила женщину. На место происшествия прибыли два экипажа ГИБДД.

«На пешеходном переходе на говорова напротив ленты маршрутка сбила пешехода, видимо, труп», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Водитель маршрутки совершил наезд на гражданку 1958 года рождения, уроженку республики Дагестан, сообщили в правоохранительных органах.

От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой. Сейчас проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стали известны подробности ДТП с каршерингом в Купчино.