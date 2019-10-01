В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей

В Петербурге расследуется дело о мошенничестве в отношении пенсионерки.

В полицию Приморского района обратилась 81-летняя женщина, проживающая на Аэродромной улице. Она рассказала, что днем 30 сентября неизвестные женщины предложили обменять денежные купюры. При этом настоящие деньги они заменили на фальшивые. Путем обмана женщины завладели денежными средствами пенсионерки в размере 565 000 рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сейчас полиция устанавливает местонахождение злоумышленниц. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержаны организаторы банковского холдинга по обналичиванию и выводу денег за рубеж.