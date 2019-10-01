В Петербурге задержаны организаторы банковского холдинга по обналичиванию и выводу денег за рубеж

В Петербурге сотрудники полиции задержали организаторов крупного нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом.

В 2017 году злоумышленники создали банковский холдинг и за время его существования извлекли доход в размере около 50 млн рублей. За год нелегальный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей. В общей сложности к работе в компаниях были привлечены порядка 60 человек, рассказали Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В рамках этого дела в Петербурге и Ленобласти были проведены обыски в более 25 квартирах и 10 офисах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что кавказцам, «бомбившим» банки в Петербурге дали от 11 лет строгого режима. Судебное заседание прошло по делу о серии вооруженных разбойных нападений на офисы «Росгосстрах банка». В результате один из выходцев Северного Кавказа получил 17 лет колонии строго режима. Троим его землякам назначили 14, 11 и 12 лет такого же наказания.