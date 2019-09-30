Кавказцам, «бомбившим» банки в Петербурге дали от 11 лет строгого режима

Мужчины задействованы в преступной деятельности с 2016 года. Фото: pixabay

Мужчины задействованы в преступной деятельности с 2016 года. Фото: pixabay

В Петербургском городском суде огласили приговор в отношении жителей Кавказа. Мужчин обвинили в совершение шести эпизодов разбоя и одном приготовлении к нему.

Судебное заседание прошло по делу о серии вооруженных разбойных нападений на офисы «Росгосстрах банка». В результате один из выходцев Северного Кавказа получил 17 лет колонии строго режима. Троим его землякам назначили 14, 11 и 12 лет такого же наказания.

Как сообщает «Мойка78», группировка образовалась летом 2016 года, мужчин вдохновили видеоролики об ограблениях банка. Участники ходили «за деньгами» в офисы указанного банка, вооружившись оружием и газовыми баллончиками.

В конце февраля 2017 года злоумышленников удалось задержать во время очередного визита в отделение кредитного учреждения. Всего они похитили около 2 млн рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аресте петербуржца, который попытался убить знакомого ножом. Им оказался 46-летний житель.