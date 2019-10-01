На Балтийском бульваре водитель каршеринга снес ограждение и оказался на берегу Финского залива

На Балтийском бульваре водитель каршеринга снес ограждение и оказался на берегу Финского залива
Водитель скрылся с места происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 1 октября в Красносельском районе водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением на новом участке Балтийского бульвара.

«Водитель Каршеринга решил проехать прямо по новому Балтийскому бульвару, не поворачивая на улицу Маршала Казакова», — сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, каршеринг снес ограждение и съехал к Финскому заливу.

При этом водитель каршеринга выставил знак аварийной остановки, но сам покинул место происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что утром 1 октября на улице Маршала Говорова произошло смертельное ДТП. Маршрутка насмерть сбила женщину. На место происшествия прибыли два экипажа ГИБДД.

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