На Балтийском бульваре водитель каршеринга снес ограждение и оказался на берегу Финского залива

Утром 1 октября в Красносельском районе водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением на новом участке Балтийского бульвара.

«Водитель Каршеринга решил проехать прямо по новому Балтийскому бульвару, не поворачивая на улицу Маршала Казакова», — сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, каршеринг снес ограждение и съехал к Финскому заливу.

При этом водитель каршеринга выставил знак аварийной остановки, но сам покинул место происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что утром 1 октября на улице Маршала Говорова произошло смертельное ДТП. Маршрутка насмерть сбила женщину. На место происшествия прибыли два экипажа ГИБДД.