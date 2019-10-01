Суд Петербурга рассмотрит дело о хищении 88 млн бюджетных рублей подрядной организацией

На скамье подсудимых окажутся гендиректор компании и депутат. Фото: Pixabay

На скамье подсудимых окажутся гендиректор компании и депутат. Фото: Pixabay

Гендиректор коммерческой организации и депутат муниципального округа «Правобережный» подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник и его соучастник, являющийся руководителем ООО «ПСК Строй Трест», зная, что администрация Невского района проводит конкурс на заключение контрактов по уборке территорий, разработали план преступления, согласно которому каждый должен был создать условия для участия в конкурсе и заключения контрактов по уборке земель общего пользования. Стоимость оценивается в 88 млн рублей.

Используя авторитет добросовестного предпринимателя, злоумышленник, способствовал победе подконтрольной фирмы в торгах и получил госконтракты, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

Фактически контракты не исполнялись, денежные средства, полученные в рамках государственных контрактов, похищены Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.