Невролог рассказал, о чем свидетельствует «дергающийся» глаз

Невролог рассказал, о чем свидетельствует &#171;дергающийся&#187; глаз
Подергивание глаза могут вызвать ряд лекарств, Фото: pixabay

О нарушениях в организме человека может свидетельствовать хроническое передергивание глаза (миокимия).

Задуматься о визите к врачу стоит тогда, если мышечное сокращение приводит к смыканию век или другим лицевым частям.

Специалисты отметили, сообщает «КП», что миокимия может быть связана с неврологическими заболеваниями. Она также может свидетельствовать о болезни Паркинсона или блефароспазмой.

Кроме того, подергивание века может свидетельствовать о дефиците микроэлементов и витаминов в организме, аллергии и частом стрессе.

Ранее в GazetaSPb сообщали о рыбе-монстре с огромными глазами. Мутант был пойман в водах Норвегии.

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