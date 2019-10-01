Невролог рассказал, о чем свидетельствует «дергающийся» глаз

О нарушениях в организме человека может свидетельствовать хроническое передергивание глаза (миокимия).

Задуматься о визите к врачу стоит тогда, если мышечное сокращение приводит к смыканию век или другим лицевым частям.

Специалисты отметили, сообщает «КП», что миокимия может быть связана с неврологическими заболеваниями. Она также может свидетельствовать о болезни Паркинсона или блефароспазмой.

Кроме того, подергивание века может свидетельствовать о дефиците микроэлементов и витаминов в организме, аллергии и частом стрессе.

Ранее в GazetaSPb сообщали о рыбе-монстре с огромными глазами. Мутант был пойман в водах Норвегии.