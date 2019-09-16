В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами

Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.

«Инопланетная» рыба была поймана на глубине 800 метров на макрель. Она погибла сразу после извлечения из воды из-за резкого изменения давления. 19-летний рыбак забрал рыбину домой приготовил. Как сообщает издание The Sun, рыба, несмотря на свою внешность, оказалась довольно вкусной.

Оказалось, что пойманная рыба является морской крысой (также ее называют рыбой-химерой). Она является дальним родственником акулы и не представляет опасности для человека. Гигантские выпуклые глаза рыбы помогают ей ориентироваться в темноте на глубине.

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