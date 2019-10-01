На Петербург надвигается разрушительный ураган

О последствиях разбушевавшейся стихии красноречиво говорят фото и видео очевидцев. Фото: vk.com/spb_today

О последствиях разбушевавшейся стихии красноречиво говорят фото и видео очевидцев. Фото: vk.com/spb_today

В ГУ МЧС РФ по Петербургу предупреждают, что дожди в городе усилятся, а порывы ветра местами достигнут 24 м/с. Кроме того, есть вероятность, что из-за сильного ветра начнут падать деревья. Несколько таких случаев уже произошло.

Очевидцы уже успели поделиться последствиями урагана.

Например, на пересечении Гражданского и Луначарского проспектов из-за сильных порывов ветра упал светофор прямо на пешеходный переход.

Кроме того, из-за сильного ветра дерево рухнуло на автомобиль Mazda около поселка Ленсоветовский.

«Около посёлка Ленсоветовского упало дерево на Mazda, водитель ждёт ДПС. Пробка большая собирается», — сообщили очевидцы в соцсетях. К счастью, никто не пострадал.

Очевидцы сообщили, что видели в Петербурге град размером с горошину.

«Градом засыпало Купчино. После выглянула радуга. Ее видели даже в Рыбацком. Такой сегодня шторм в Петербурге», — пишут очевидцы в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что надвигающийся шторм стал причиной временного закрытия восьми петербургских садов в центральных районах города во вторник, 1 октября.