С помощью человеческих лекарств мухам-дрозофилам удалось продлить жизнь на 48%

С помощью человеческих лекарств мухам-дрозофилам удалось продлить жизнь на 48%
Проводимые на мухах эксперименты, возможно, позволят в дальнейшем продлить и человеческую жизнь. Фото: https://pixabay.com/

Молекулярные биологи из Америки смогли продлить мушиную жизнь почти в 1,5 раза, используя одобренные и широко применяющиеся лекарства.

Комбинация средств против рака, депрессии и отторжения органов помогла отсрочить смерть мух-дрозофил на 48%. На данный момент, по результатам эксперимента, эти препараты являются действующим способом замедлить процесс старения.

Между учеными сегодня вновь актуализировался вопрос старения людей. Некоторые из них предполагают, что это запрограммированный процесс. Другие — что это лишь результат «поломки» организма и старением клеток можно управлять.

Команда Кастильо-Куана разработала метод достижения впечатляющих результатов, не прибегая к изменению генетической структуры. Их исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что процесс старения может препятствовать развитию онкологических заболеваний.

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С помощью человеческих лекарств мухам-дрозофилам удалось продлить жизнь на 48%
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