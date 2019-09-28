Старость может помешать развитию рака

Старость может помешать развитию рака
Возрастные изменения могут послужить спасением здоровья человека. Фото: https://pixabay.com

К неожиданному выводу пришли английский ученые из Университета Ливерпуля. Преклонный возраст может стать причиной для замедления развития злокачественных опухолей.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Aging Cell. Как полагают эксперты, процессы, происходящие в организме при возрастных изменениях могут нейтрализовать друг друга. Так, генетические мутации могут не только спровоцировать развитие опасного заболевания, но, наоборот, остановить его.

Скорость работы организма замедляется, и это в значительной мере препятствуют размножению мутировавших клеток. Вероятно, именно этот фактор обуславливает уменьшение случаев онкологических заболеваний у людей преклонного возраста.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что у участницы КВНа обнаружили неоперабельную опухоль в последней стадии.

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