Старость может помешать развитию рака

К неожиданному выводу пришли английский ученые из Университета Ливерпуля. Преклонный возраст может стать причиной для замедления развития злокачественных опухолей.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Aging Cell. Как полагают эксперты, процессы, происходящие в организме при возрастных изменениях могут нейтрализовать друг друга. Так, генетические мутации могут не только спровоцировать развитие опасного заболевания, но, наоборот, остановить его.

Скорость работы организма замедляется, и это в значительной мере препятствуют размножению мутировавших клеток. Вероятно, именно этот фактор обуславливает уменьшение случаев онкологических заболеваний у людей преклонного возраста.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что у участницы КВНа обнаружили неоперабельную опухоль в последней стадии.