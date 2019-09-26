Звезда КВН рассказала о раке четвертой стадии

Евгения Жарикова, участница команды «Сборная Снежногорска», призналась, что болезнь дала о себе знать слишком поздно.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем рассказал супруг юмористки в социальных сетях. Он написал, что они только что узнали точный диагноз. У Евгении Жариковой обнаружили саркому желудка четвертой степени, которую уже поздно оперировать. Звезде ничего не остается, кроме как проходить курс лучевой терапии.

Семья женщины объявила сбор средств на лечение – они просят поддержать их всех, кому не все равно. Сама Евгения поблагодарила всех за добрые слова и попросила молиться о ней.

Напоминаем, что недавно в СМИ появились слухи о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк – ее рак тоже признали неоперабельным. Родные и близкие звезды никак не комментируют информацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заворотнюк в больницу привезли маленькую дочку. Врачи считают, что поддержка ребенка поможет актрисе в сложный момент жизни.