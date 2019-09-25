Заворотнюк в больницу привезли маленькую дочку

Заворотнюк в больницу привезли маленькую дочку
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Врачи считают, что поддержка ребенка поможет актрисе в сложный момент жизни.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщает Радио Sputnik. Судя по информации, которую распространяет пресса, Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии после двух операций из-за рака мозга. Сейчас ее окружают только близкие люди, они отказываются комментировать сообщения СМИ. Недавно медики разрешили привезти в палату годовалую дочку актрисы – для психологической поддержки. Возможно, так Заворотнюк будет легче выздороветь – дети часто оказывают благоприятное воздействие на родителей.

Напоминаем, что слухи о болезни звезды начали распространять еще в августе, но она все отрицала. Сейчас их также никто не опровергает и не подтверждает.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что супруг Заворотнюк молится за здоровье жены. Он лишь сказал, что вся семья молится за здоровье Анастасии. Если это правда, значит, актриса действительно серьезно больна.

анастасия заворотнюк болезнь рак мозга
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