Заворотнюк в больницу привезли маленькую дочку

Врачи считают, что поддержка ребенка поможет актрисе в сложный момент жизни.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщает Радио Sputnik. Судя по информации, которую распространяет пресса, Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии после двух операций из-за рака мозга. Сейчас ее окружают только близкие люди, они отказываются комментировать сообщения СМИ. Недавно медики разрешили привезти в палату годовалую дочку актрисы – для психологической поддержки. Возможно, так Заворотнюк будет легче выздороветь – дети часто оказывают благоприятное воздействие на родителей.

Напоминаем, что слухи о болезни звезды начали распространять еще в августе, но она все отрицала. Сейчас их также никто не опровергает и не подтверждает.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что супруг Заворотнюк молится за здоровье жены. Он лишь сказал, что вся семья молится за здоровье Анастасии. Если это правда, значит, актриса действительно серьезно больна.