Супруг Заворотнюк молится за здоровье жены

Петр Чернышев впервые прокомментировал слухи о болезни супруги.

Об этом стало известно 24 сентября. Обо всем сообщает издание «Экономика Сегодня». Муж актрисы Анастасии Заворотнюк поговорил о ее состоянии с коллегой – Алексеем Ягудиным. Фигурист в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что попытался связаться с другом сразу же, как прочитал о случившемся в прессе. Тот не ответил на сообщение и Ягудину пришлось позвонить. Чернышев поднял трубку, но не особо распространялся. Он лишь сказал, что вся семья молится за здоровье Анастасии. Если это правда, значит, актриса действительно серьезно больна.

Напоминаем, слухи о недуге Заворотнюк начали распространять в прессе в августе. Актриса опровергала информацию, а затем угодила в больницу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что дочь Заворотнюк высказалась о болезни матери. Она пожаловалась на журналистов, которые достают родных и близких актрисы.