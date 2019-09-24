Дочь Заворотнюк высказалась о болезни матери

Она пожаловалась на журналистов, которые достают родных и близких актрисы.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем рассказала Анна Заворотнюк, которая приехала в Москву из Нью-Йорка к своей матери. Девушка заявила, что некоторые журналисты ведут себя слишком назойливо, а пресса публикует порой фейки.

Так, распространяли информацию о том, что Андрей Малахов якобы предлагал деньги за комментарии о болезни актрисы и фотографии с палаты. Анна опровергла этот слух, отметив, что телеведущий – друг семьи и ведет себя корректно. Дочка больной актрисы попросила всех отстать от ее родных, а также поблагодарила неравнодушных за поддержку.

Напоминаем, что СМИ уверяют, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Никто не подтверждает эту информацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что опухоль Заворотнюк назвали неоперабельной. Медики планируют лечить артистку медикаментами, но каковы шансы на успех – непонятно.