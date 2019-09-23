Опухоль Заворотнюк назвали неоперабельной

До сих пор родственники никак не комментируют заболевание актрисы, но врачи ставят диагнозы и рассуждают о нем.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Информацию о неоперабельной опухоли распространяют различные СМИ. Они пишут, что врачи не верят в то, что Анастасию Заворотнюк можно вылечить. Глиобластома, которую якобы нашли у актрисы, нельзя удалить при хирургическом вмешательстве, так что о нем не идет и речи. Медики планируют лечить артистку медикаментами, но каковы шансы на успех – непонятно.

Напоминаем, что слухи о болезни Заворотнюк начали распространять еще в августе текущего года. Родные и близкие ничего не говорят, но есть множество данных о том, что актриса вышла из комы и может самостоятельно дышать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что семья Фриске высказалась о болезни Заворотнюк. Сестра погибшей певицы считает, что в такой ситуации может спасти только семья. Она знает о страшной болезни не понаслышке – скончавшаяся артистка боролась с недугом несколько лет.