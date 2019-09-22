Семья Фриске высказалась о болезни Заворотнюк

Сестра погибшей певицы считает, что в такой ситуации может спасти только семья.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Своим мнением сестра певицы Жанны Фриске Наталья поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Она знает о страшной болезни не понаслышке – скончавшаяся артистка боролась с недугом несколько лет. Наталья уверена, что жизнь ей продлил сын Платон – если бы не он, то Жанна умерла быстрее.

«Жанне Платошка помогал. Благодаря ему она два года жила. А Насте желаю здоровья. Я знаю, как ее любит муж, детишки. Только семья ее может спасти»,

— пояснила она.

Напоминаем, что ходят слухи об онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк. Ее родные и близкие никак не комментируют информацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заворотнюк сделали вторую операцию. В эфире телеканала НТВ журналист сообщил, что актриса по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рядом с ней неотрывно присутствуют муж, фигурист Петр Чернышев, и директор по рекламе.